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  3. Ege'de meydana gelen Deprem Kuşadası’nda çok şiddetli hissedildi

Ege'de meydana gelen Deprem Kuşadası’nda çok şiddetli hissedildi

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem Kuşadası'nda şiddetli hissedilirken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Ege'de meydana gelen Deprem Kuşadası’nda çok şiddetli hissedildi

6.6 şiddetindeki depremin ardından Kuşadalılar sokağa döküldü. Kuşadası Kaymakamlığı, belediye ve polis deprem sonrası araştırma başlattı. Kuşadası'nda deprem nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Şiddetli şekilde hissedilen depremin etkisi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ege'de meydana gelen Deprem Kuşadası’nda çok şiddetli hissedildi

Ege'de meydana gelen Deprem Kuşadası’nda çok şiddetli hissedildi

Ege'de meydana gelen Deprem Kuşadası’nda çok şiddetli hissedildi

Ege'de meydana gelen Deprem Kuşadası’nda çok şiddetli hissedildi



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