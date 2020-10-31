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  3. Ege'deki deprem Çanakkale'de de vatandaşları sokaklara döktü

Ege'deki deprem Çanakkale'de de vatandaşları sokaklara döktü

Ege Denizi İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale ve ilçelerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar apar topar ev ve iş yerlerini terk ederek sokaklara indi.

Ege'deki deprem Çanakkale'de de vatandaşları sokaklara döktü

Ege denizi açıklarında saat 14:51'te yaşanan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden en çok etkilenen İzmir'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Korkutan deprem Çanakkale ve ilçelerinde de hissedildi.  Vatandaşlar korkuyla ev iş yerlerinden çıkarak, sokaklara akın etti.

ŞEBEKELER ÇÖKTÜ

Deprem şokundan kurtulan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Bazı telefon şebekeleri yoğun kullanım nedeniyle çöktü.

Ege'deki deprem Çanakkale'de de vatandaşları sokaklara döktü

VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin açıklama yapan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş vatandaşlardan sakin olmalarını isteyerek, ''Olumsuz bir durum yok, bölgede taramalarımız devam ediyor" dedi.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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