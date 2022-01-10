Eğir Kökü ne demek, TDK'ya göre Eğir Kökü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eğir kökü ne demek? Eğir kökü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eğir kökü kelimesi. Peki eğir kökü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eğir kökü nedir, eğir kökü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EĞİR KÖKÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eğir kökü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eğir kökü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eğir otu

