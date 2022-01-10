Cem Ayini ne demek, TDK'ya göre Cem Ayini kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?10 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Çanakkale Biga'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 5 kişi öldü10 Ocak 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | Beşiktaş ikinci yarıya puan kaybıyla başladı!BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 10 Ocak 2022 Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece bölgelerinde kesintiler ne zaman olacak?Felaketin eşiğinden dönüldü! Mersin'de kontrolden çıkan otobüs bariyerde asılı kaldıTrafikte dehşet anları! Tribün lideri bıçaklanarak öldürüldü!İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 10 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama2022 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110026Rakip isminin anlamı nedir, Rakip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Eğir Kökü ne demek, TDK'ya göre Eğir Kökü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Eğir Kökü ne demek, TDK'ya göre Eğir Kökü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Eğir Kökü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Eğir Kökü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Eğir Kökü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Eğir Kökü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Eğir Kökü ne demek, TDK'ya göre Eğir Kökü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eğir kökü ne demek? Eğir kökü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eğir kökü kelimesi. Peki eğir kökü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eğir kökü nedir, eğir kökü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EĞİR KÖKÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eğir kökü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eğir kökü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eğir otu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT