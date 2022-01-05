Eğir Mumu ne demek, TDK'ya göre Eğir Mumu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eğir mumu ne demek? Eğir mumu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eğir mumu kelimesi. Peki eğir mumu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eğir mumu nedir, eğir mumu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EĞİR MUMU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eğir mumu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eğir mumu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kışın arıların kovan deliklerine sıvadıkları madde

