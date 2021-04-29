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Eğirdir’de sinek istilası hayatı olumsuz etkiliyor

Son günlerde Isparta'nın Eğirdir ilçesinde özellikle hava karardıktan sonra ortaya çıkan sineklerden kent sakinleri rahatsız oluyor.

Eğirdir’de sinek istilası hayatı olumsuz etkiliyor

Mart ayından bu yana yapılan larva mücadelesine rağmen yaşanan sinek popülasyonu kent halkını rahatsız ederken çevre sakinleri, ilaçlamanın da yetersiz olduğunu öne sürdü. Büyük ölçüde diğer böceklerle karıştırılarak sivrisinek gibi genel isimlerle adlandırılan göl sineklerinin binlercesi geceleri ışığa doğru gidiyorlar. Bu nedenle havaların ısındığı bugünlerde balkonlarda oturulamazken, camları açmak bile imkansız hale geliyor.

Belediyenin ilaçlama konusunda geç kaldığını ya da yetersiz ilaçlama yapıldığını söyleyen vatandaşlar bir an önce problemin çözülmesini bekliyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Eğirdir’de sinek istilası hayatı olumsuz etkiliyor

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