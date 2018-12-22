Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi'nin Genişletilmiş İl Divan toplantısı yapıldı.

Öğretmenevinde yapılan toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, ilçe Temsilcileri, ilçe yönetimleri ve merkez ilçeler iş yeri temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, "Eğitim-Birsen özgür bir sendika bu özgür sendika olması sadece genel merkezde olması başka bir ilde olması önemli değil, onu özgür kılacak olan bizim de özgür düşüncelerimizin olması. Siz özgür düşünürseniz özgür düşünen bir kimsenin, hiçbir kitlenin baskısı altında kalmaz ve rahatlıkla kendini ifade eder" dedi. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ise, Eğitim-Bir-Sen'in Türkiye'nin ortak değeri olduğunu ifade ederek, "İlk kuruluşumuzda ilk çıkış noktamızda yola çıkarken öncülerimiz bir avuç seçkinci bürokrat bir avuç kendini bilmez askeri azınlık her ne kadar yerli olarak gözükseler de zihinleri dışarıda olan dışarıdan beslenen bir avuç aydın karşısına çıkan ve kıyam eden yol alan bugün 100 binleri ve milyonları bulan bir sendika" diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen'in bu ülkenin Horasan harcı olduğunu vurgulayan Çakırcı, "Memur sen Türkiye'nin horasan harcıdır. Türkiye'de zor dönemlerde diri durmasın iri durmasında sağlayan da emin olun horasan harcı gibi Memur sen harcıdır. Yani sizin teşkilatlanmış olmanızdır. Örgütlenmemiş olmanızdır. Memur sende bu ülkenin horasan harcıdır. Eğitim birsen bu ülkenin horasan harcıdır. Bazen uluslararası çalışmalara katılıyoruz. Bazen yurt dışı toplantılara katılıyoruz. Hakikaten ülkemiz İslam coğrafyası için bir umut olduğunu görüyoruz ve sivil toplum anlamında memur senin uluslararası sivil alanda bir umut olduğunu görüyoruz birçok uluslararası sendikalarla eğitim iş birliği antlaşmaları imzalıyoruz. Ziyaretlerde bulunuyoruz ve birebir Türkiye'yi takip ettiklerini görüyoruz ve eğitim iş birliği yaptığımız ülkelerin bir Kısımın dada bazen şunları görüyoruz Türkiye'deki her gelişmenin kendileri için ne kadar önemli olduğunu çok ne bir şekilde ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.