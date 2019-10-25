Eğitime Amerika'ya giden Aleyna Tilki 82 bin TL vererek kiralık eve taşındı
Eğitim için Amerika'ya giden Aleyna Tilki Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimlerle komşu oldu. Aleyna'nın tuttuğu evin kirası ise 82 bin TL
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE KOMŞU OLDU
Hollywood Hills'e taşınan genç şarkıcının komşuları arasında Ben Affleck, Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimler var.
ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ UĞURLADI
20 gün önce Amerika'ya giden Aleyna Tilki'yi annesi Havva Öztel ile kız kardeşi Ayça Tilki uğurlamıştı. Kızını yolcu eden Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla çektirdiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim." notuyla paylaşmıştı.
AYLIK 82 BİN TL KİRA ÖDEYECEK
Tilki, eğitim hayatı ve albüm hazırladığı için gittiği Amerika'da ev değişikliği yapma kararı aldı. Los Angeles Downtown'da oturan şarkıcının yeni adresi Hollywood Hills oldu. Yeni albümünün prodüktörlüğünü üstlenen Diplo'ya yakın olmak için Hollywood Hills'e taşınan Tilki, evi için 14 bin dolar yani yaklaşık 82 bin TL kira ödeyecek
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