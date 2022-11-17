Eğlence mekanına Jandarma ekiplerinden fuhuş baskını!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yapılan operasyonda iş yeri çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

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Eğlence mekanına Jandarma ekiplerinden fuhuş baskını!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen fuhuş operasyonunda iş yeri çalışanı 8 kişi gözaltına alındı. İşletmedeki 5 yabancı uyruklu kadın hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilecek

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekânına yönelik fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. İşletmede çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı. Eğlence mekanında gözlem altına alınan 5 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri Yalova Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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