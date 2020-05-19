Eğlence merkezinde yemek yiyen 10 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem

Olay, Kahramanmaraş'ta yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir eğlence merkezini takibe aldı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken iş yerinden çıkan 10 kişiyi yakaladı.

ŞAHISLARA TOPLAM 31 BİN 500 TL PARA CEZASI TATBİK EDİLDİ

İçeride yemek için toplandıklarını iddia eden şahıslara ‘1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282. Maddesine’ istinaden sosyal mesafe kuralına uymamaktan 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı. Kapalı olması gereken eğlence merkezinde de idari işlem yapılırken şahıslara toplam 31 bin 500 lira para cezası tatbik edildi.