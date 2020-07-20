Sevgilisi Berk Suyabatmaz’dan ayrıldıktan sonra soluğu Çeşme’de alan Berrak Tüzünataç, arkadaşlarının yanında tatilini sürdürüyordu. Yaklaşık bir aydır Çeşme’de yakın dostlarıyla tatiline devam eden ünlü oyuncu, önceki akşam arkadaşlarıyla eğlenirken, mekan jandarma ekipleri tarafından basıldı.

Hürriyet'in haberine göre mekanın basılma sebebi; Korona virüs salgını sonrası alınan sosyal mesafe önlemlerine uymamasıydı. Mekanda bulunanların sosyal medya hesaplarından eğlenirken videolar paylaşması üzerine harekete geçen jandarma, uyarılarını yapıp mekandan ayrıldı.

MİSAFİRLERİ DJ KABİNİNE GEÇİP UYARDI!

Yaşanan olay üzerine DJ kabinine geçen Berrak Tüzünataç, mikrofonu alıp, mekanda eğlenen kişilere “Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı? Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da, herkes eğlencesine baksın” uyarısında bulundu.