Eğlenerek öğreniyorlar! Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor

Geleneksel Türk gölge oyunu sanatının Balıkesir'deki tek ustası olan Murat Seyman, Hacivat ve Karagöz'ü önce yaşatmak, daha sonra toplumun her kesimiyle buluşturarak nesilden nesile aktarılması için büyük uğraş veriyor. Bugüne kadar Ramazan Gecelerinde seyirci ile buluşan Seyman, pandemi sürecinde toplu etkinliklerin yapılmaması ve çocuklardan gelen yoğun talep üzerine oyunlarını interaktif olarak sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirmeye başladı.

PANDEMİ KURALLARI OYUNLARDA İŞLENİYOR

Pandemi nedeniyle sanatını sürdürmek adına evlere online olarak konuk olmayı ve çocuklara bir nebzede olsa sosyal mesaj vermeyi hedefleyen hayali Murat Seyman, Sındırgı ilçesine 2006 yılında üniversite öğrencisi olarak geldiğini belirterek, "Karagöz Hacivat oynatmaya Bursa'da başladım. 2004'lü yıllardan itibaren oynatmaya başladık. İlk gösterimizi 2006 yılında Sındırgı'da yaptık. O günden bu güne çocukların sevgilisi olduk. Karagöz Hacivat oynattık. Gölge oyunları yaptık. Kavuklu ile Pişekarla, Çırağıyla Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi olduk. Ama şimdi maalesef 2 senedir pandemi nedeniyle, sahnelerden uzak kaldık. Çocuklarla görüşemiyoruz. Biz de bu nedenle dedik ki madem çocuklar bize gelemiyor, biz de onların evlerine gidelim. Online yarışmalarla sosyal medya hesapları üzerinden, onlara Karagöz Hacivat'ı, yine eski Ramazan gecelerini canlandıralım, Karagöz Hacivat'ı gölge oyununu gösterelim. Kavuklu ve Çırağı ile güzel oyunlarla onları evlerinde şenlendirelim, hem çocuklarımızın bu pandemi sürecinde, hatta tam kısıtlama sürecinde çocuklarımızla ailelerimizle evlerde bizi izlesinler. Biraz vakit geçirebilecek alternatifleri olsun. Yarışmalarla birlikte de güzel bir Ramazan geçirmelerini diliyoruz. Bu mesleği de bırakmamayı, hobi olarak da olsa sürdürmeye devam ediyorum. Son zamanlar da duyduğumuz kadarıyla Balıkesir'de tek kalmışız. Balıkesir'in de tek hayalisi biziz. Bu nedenle hem onur duyuyoruz. Böyle bir sanatı kültürü yaşatmaktan dolayı. Hem de bir nebze çocuklara interaktif oyunlarla birlikte, bir şeyler öğretebiliyorsak, sosyal mesaj verebiliyorsak, ne mutlu bizlere" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı