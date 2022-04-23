EGM acı haberi duyurdu: Özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Mare Soran bölgesindeki kontrol noktasında terörist unsurlar tarafından düzenlenen roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu.

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Alınan bilgilere göre Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgede bulunan kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit düştü. ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Şehit polis için Kilis'te Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Altunörs'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda musallaya konuldu. Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in yaptığı duanın ardından Altunörs'ün cenazesi kara yoluyla memleketi Malatya'ya gönderildi. Törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun." Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri