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  3. EGM açıkladı: 21.526 personel için atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

EGM açıkladı: 21.526 personel için atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

EGM açıkladı: 21.526 personel için atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği de belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'nci bölgeden 2'nci bölgeye (10.329) personelin,
2'nci bölgeden 1'nci bölgeye (10.845) personelin,
2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.
Ayrıca 1'inci bölgedeki (30.915), 2'nci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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