EGM bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman? EGM bekçi başvuru e-devlet

Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürerken bekçi alımlarına da bir süre ara verilmişti. Normalleşmeye geçilmesiyle vatandaşlar bekçi alımlarının başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki 2021 EGM bekçi alımları ne zaman yapılacak? EGM bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman? 2021 Jandarma bekçi alımları başvuru formu yayınlandı mı? EGM bekçi başvuru e-devlet

EGM BEKÇİ ALIMI 2021 BAŞVURU NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 Bekçi alımına ilişkin henüz bir duyuru yapmadı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, EGM'den resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer verilecektir.

EGM BEKÇİ BAŞVURU E DEVLET

2021 TEMMUZ AYI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte bekçi maaşlarında en düşük maaş 5.008,221 TL oldu. (ilkokul mezunu bekçiler)

Verilen zamlar;

İlkokul mezunu bekçiye 390 lira zam verildi. Böylelikle maaşı 5.008,221 TL oldu.

Lise mezunu bekçiye 404 lira zam verildi. Böylelikle maaşı 5.186,079 TL oldu.

Üniversite mezunu bekçiye 422 lira zam verildi. Böylelikle maaşı 5.421, 4155 TL oldu.

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel bekçi alım şartları aşağıdaki gibidir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ASKERLİK YAPMADAN BEKÇİ OLUNUR MU?

2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile bekçilikte askerlik şartı kaldırıldı. Askerliğini yapmayanlar da bekçilik için gerekli şartları taşıması halinde mesleğe alınabilirler.