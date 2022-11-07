EGM'den karalamalara yazılı açıklama: "15 Temmuz'u başaramayanların bize nasıl kin beslediğini biliyoruz"

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Pandemiden depreme, sellerden yangınlara kadar 7 gün 24 saat aziz milletimizin ve ülkemizin huzuru için teyakkuzdayız. İnanıyoruz ki; gayretimizin, çabamızın ve yaptıklarımızın milletimiz farkında... Suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, yabancı istihbarat teşkilatlarının ve onların taşeronlarının iftiraları, örtülü-açık suçlamaları, itibarsızlaştırma ve mücadeleden düşürme hamleleri ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz." açıklaması yaptı.

"FETÖ'NÜN BELİNİ KIRDIK"

EGM tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Görüyoruz ki; Türk Polis Teşkilatı ve tüm güvenlik güçlerimizi her fırsatta kötülemeyi vazife edinmiş olanlar görevlerinin başında... 100 bin kaçak göçmeni sınır dışı ediyoruz, 'Burada ne işleri vardı?' diyorlar. Organize suç örgütlerini tek tek çökertiyoruz, üyelerini yakalayıp Adalete teslim ediyoruz, 'Nereden çıktılar?' diye soruyorlar.

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık, en büyük gözaltıları, en büyük tutuklamaları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz, kökünü kurutuyoruz, 'Bunları niçin yakalıyorsunuz? Neden bu kadar yakalıyorsunuz? Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar' diye en ağır suçlamaları yöneltiyorlar.

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FETÖ'nün belini kırdık, operasyonlarımız kesintisiz sürüyor, 'Bitmedi mi hala?' sorusu ile karşılaşıyoruz. PKK/KCK'yı çökerttik, şehirlerimiz huzur içerisinde. Buna rağmen karalama derdindeler."

"TARİHİMİZİN EN BAŞARILI DÖNEMİNDEYİZ"

"Sanal kumardan siber suçlara, dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar suç ve suçlunun peşindeyiz, hiçbirine nefes aldırmıyoruz.

Suç ve suçluyla mücadelede tarihimizin en başarılı dönemindeyiz.

Geçen yılı sıfır faili meçhul cinayetle tamamladık. Bu yıl trafik kazalarındaki ölümler yüzde 12 azaldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddette ihbar anından çok kısa süre sonra olay yerindeyiz."

"ÜLKEMİZİN HUZURU İÇİN TEYAKKUZDAYIZ"

"Pandemiden depreme, sellerden yangınlara kadar 7 gün 24 saat aziz milletimizin ve ülkemizin huzuru için teyakkuzdayız. İnanıyoruz ki; gayretimizin, çabamızın ve yaptıklarımızın milletimiz farkında... Suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, yabancı istihbarat teşkilatlarının ve onların taşeronlarının iftiraları, örtülü-açık suçlamaları, itibarsızlaştırma ve mücadeleden düşürme hamleleri ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz.

15 Temmuz'u başaramayanların bize nasıl kin beslediğini biliyoruz. Coğrafyamızdaki istikrarsızlığa bizi bulaştıramadıkları için hırslandıklarını biliyoruz. Her türlü saldırılarına direnen ve fırsat vermeyen güvenlik güçlerimizi hazmedemiyorlar. Bunu da biliyoruz. Türkiye Yüzyılı için yolumuza; milletimize olan sorumluluğumuz, devletimize olan sadakatimiz, medeniyetimize olan bağlılığımız ve şehitlerimize olan borcumuzla devam edeceğiz."