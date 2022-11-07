Dünyaca ünlü oyuncak firmasından çocuklara LGBT dayatması! Yeni oyuncakları büyük tepkiye neden oldu!

Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego, Barbie oyuncakları içerisinde yer alan alan Ken'e yeni bir şekil vererek piyasaya sundu. Erkek olarak satışta olan Ken'in LGBT dayatmasında yer alması için şirket tarafından hamile bir hale getirilip satışa koyulması tepkilere neden oldu.

"HERKES MÜKEMMELDİR" MESAJI VERİLDİ

Şirket tarafından Barbie'nin erkek arkadaşı Ken'in hamile bir erkek olarak piyasaya sürülmesi sonrası sosyal medyadan LGBT propagandasının çocuklara yerleştirilmeye çalışılmasına Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Perinçek Twitter hesabından “Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego bir ilke imza attı. Şirket, LGBT toplumuna destek vermek için bir oyuncak serisi hazırladı. Gökkuşağı renkleri temel alınan seriye ‘Herkes Mükemmeldir’ ismi verildi.” şeklinde bir paylaşım yaptı.