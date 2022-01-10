Eğmür ne demek, TDK'ya göre Eğmür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eğmür ne demek? Eğmür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Eğmür kelimesi. Peki Eğmür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Eğmür nedir, Eğmür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EĞMÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eğmür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Eğmür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri

