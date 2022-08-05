Ego denilince onlar başı çekiyor! En bencil ve sizi sinir hastası etmeyi ant içmiş burçlar belli oldu! "Burçlara inanmam" diyenler bile hak verecek!

Astroloji insanların karakterleri hakkında küçük ipuçları veriyor. Bu ipuçları sayesinde çevrenizdeki insanları daha yakından tanıyabilirsiniz...

Çevrenizdekiler hakkında fikir sahibi olmak için sorduğunuz sorulardan biri de "Burcun ne?" sorusudur.

Cevaba göre nasıl davranacağınızı kafanızda belirlersiniz... İşte egosuyla sizi sinirden delirtecek burçlar...

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu olanlar başkalarının ne düşündüğünü umursamazlar. Bazen o kadar bencil olurlar ki en sevdiklerini bile kırmayı göze alabilirler. Kendilerini üstün gören Oğlak burçları size hayatı zehir edebilir!

YAY BURCU

Astrolojide en umursamaz burçlar arasında gelen Yay burcu, akademik ve profesyonel olarak kendilerini göstermeyi severler ve otoriter konumdaki kişilerle çok fazla anlaşamazlar. Egoları çok olmasa da kendilerine olan güvenleriyle dikkat çeken Yay burçları bazen yakınlarına dünyayı dar edebilir.

KOVA BURCU

Kova burcu, yeteneklerini herkese göstermek isterler. Bu sebeple bilinçaltında çok kabalaşır. Zekalarıyla her zaman ön plana çıkan Kova burçları, insanlara karşı güçlü bir duvar örerler. Egoist tavırlarıyla etrafındakileri rahatsız ettikleri bilinir.

BOĞA BURCU

Boğa burçları ise farkında olmadan insanlara kaba davranabilir. Boğa burcunun tek amacı en başarılı insan olmaktır. Bu nedenle hırslarının kurbanı olabilirler. Kendilerinin kötü yüzü ve öfkesi böyle durumlarda ortaya çıkar.

AKREP BURCU

Akrep burcu da her şeyin üstündeymiş gibi davranır. Aynı zamanda insanların benzersiz, açık sözlü ve şaşırtıcı kişilikleri için onlara hayran olduklarına inanırlar. Ancak kimse kendini beğenmiş, züppe, kaba bir insanın etrafında olmak istemez. Bu sebeple akreplerin bu düşüncesi genellikle yanlış olur.

Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi ve Balık, insanlara nasıl davranmaları gerektiğinin çok farkında olmalarından dolayı herkese karşı nazik olurlar.