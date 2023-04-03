Egor Mosin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Mosin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Mosin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Mosin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Mosin 31 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мосин Егор Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Mosin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Mosin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Mosin'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Mosin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Mosin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Mosin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Mosin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2021 yılında Ural II

1 Ocak 2022 yılında Ural 2

Egor Mosin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Mosin şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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