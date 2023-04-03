Egor Sardaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Sardaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Egor Sardaryan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egor Sardaryan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.