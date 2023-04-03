Egor Sardaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Sardaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Sardaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Egor Sardaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Egor Sardaryan 12 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Եգոր Սարդարյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Egor Sardaryan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına - tarihinde katılmıştır. Egor Sardaryan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Egor Sardaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Egor Sardaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Egor Sardaryan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Egor Sardaryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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