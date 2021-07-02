Egzama nedir? Egzama neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Atopik dermatit denilen egzama, cildinizi kırmızı ve kaşıntı haline getiren bir durumdur. Çocuklarda ve gençlerde sık görülür ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Egzama malesef uzun sürelidir (kronik) ve periyodik olarak alevlenme eğilimindedir. Astım veya saman nezlesi de bu hastalığa eşlik edebilir.

EGZAMA NEDİR?

Egzama veya atopik egzama, kronik inflamasyon ve sık tekrarlamalarla karakterize bir cilt durumudur. Etkilenen bölgelerde genellikle dirsek kıvrımları veya dizlerin arkası gibi cilt kırışıklarını içeren kaşıntılı kırmızı döküntüler görülür.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Egzama belirti ve semptomları kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir ve şunları içerir:

-Kuru cilt

-Özellikle geceleri şiddetli olabilen kaşıntı

-Özellikle eller, ayaklar, ayak bilekleri, bilekler, boyun, üst göğüs, göz kapakları, dirsek ve diz kıvrımlarının iç kısımlarında ve bebeklerde, yüz ve kafa derisinde kırmızı ila kahverengimsi gri lekeler

-Çizildiğinde sıvı sızdırabilen ve kabuklanabilen küçük, yükseltilmiş tümsekler

-Kalınlaşmış, çatlamış, pullu cilt

-Çizilme nedeniyle ham, hassas, şişmiş cilt

-Atopik dermatit genellikle 5 yaşından önce başlar ve ergenlik ve yetişkinlik döneminde devam edebilir. Bazı insanlar için, periyodik olarak alevlenir ve birkaç yıl boyunca bile bir süreliğine düzelir.

NEDEN OLUR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?