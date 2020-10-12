Egzama nedir, neden olur? Egzama tedavisi nasıl gerçekleşir?

Egzama nedir?

Egzama çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen, akut egzama, kronik egzama, yaş ve kuru egzama gibi türleri olan bir deri hastalığıdır. En çok rastlanılan cilt rahatsızlıklarından biridir. Ellerde, boyunda, göz kapaklarında, yüzde, ayaklarda baş gösterebilir. Sağlık açısından ciddi bir risk teşkil etmez fakat rahatsız edicidir.Şiddetli kaşıntı yapar.

Egzama neden olur?

Egzamanın oluşmasında pek çok faktör vardır. Örneğin kimyasal maddelerle temas en önemli etkenlerden biridir. Sıvı sabun, deterjan gibi kimyasallarla desteklenen ürünler egzamaya neden olur. Bunların yanında tüketilmiş olan herhangi bir gıda o insan için alerjen olabilir, vücutta bu alerjen maddeye tepki vererek egzamaya neden olabilir.

Kuaför ya da temizlik işçisi gibi insanlar kimyasallarla sürekli içli dışlı olduklarından, bu meslek gruplarından egzamanın ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Ev hanımlarında görülen egzaman genellikle çamaşır suyu ya da deterjan gibi maddelere ya da lastik eldivenlere bağlıdır.

Egzamanın belirtileri nelerdir?

Egzama başladığı vakit öncelikle deride su kabarcıkları oluşur, ardından bu kabarcıklar kabuklara dönüşür ve derideki egzamalı bölge sertleşmeye başlar.

Egzamanın belirtileri arasında en belirgin özellik budur. Egzaman genelde kendisini vücutta kaşınma yoluyla gösterir. Eğer bu kaşıntı durmaz ve ilerlerse, sizi uykunuzdan bile uyandıracak duruma gelmişse, çok geçmeden bir doktora görünmeniz gerekir.

Egzama hastalığı çeşitleri nelerdir?

Egzama başladığı süre ilk olarak deride su kabarcıkları oluşur, sonrasında bu kabarcıklar kabuklara dönüşür ve derideki egzamalı bölge sertleşmeye başlar.

Egzamanın bulguları arasında en dikkat çekici özellik budur. Egzaman genellikle kendisini bedende kaşınma yolu ile gösterir. Eğer bu kaşıntı durmaz ve ilerlerse, sizi uykunuzdan bile uyandıracak hale gelmişse, çok geçmeden bir hekime görünmeniz gerekir.

Egzama hastalığı tipleri nelerdir?

Egzama hastalığı, oluşum nedenine göre alttaki çeşitlere ayrılır:

El Egzaması:

Zayıf uyaran maddelerin el ile ilişkisi neticesinde meydana çıkan, el bölgesinde görülen egzama türüdür. Özellikle temizlikle uğraşan kişilerde, ev hanımlarında kimyasal maddeler ile ilişki eden kuaförlük, metal işçiliği gibi mesleklerle uğraşan bireylerde sık sık görülür.

Atopik Egzama:

Alerjik yatkınlık ve bölgesel etmenler nedeniyle görülür ve bebeklik döneminden itibaren meydana çıkar. Hastalık sürele hafifleyip iyileşme eğilimine geçse de tekrarlayıcı özelliğe sahiptir.

Seboreik Egzama:

Nedeni tam olarak bilinmeyen bir egzama türü olmakla beraber cildin yağlı bulunduğu bölgelerde meydana çıkar ve kızarıklık, pullanma ve kabuk oluşumuna sebep olur. Kış ve bahar aylarında artış gösterir.

Kontakt Egzama:

Cilde ilişki eden iritan maddeler ve cildin koruyucu yağ tabakasının oluşumuna izin vermeyen kimyasallarla sıksık ilişki nedeniyle meydana çıkar. Akut ya da süreğen olabilir.

Numuler Egzama:

Özellikle eller, kollar ve bacaklarda yaygınlık gösterir. Kaşıntılı dairesel lezyonlara sebep olur ve genellikle erişkinlik döneminde görünen süreğen seyirli bir egzama türüdür.

Asteatotik Egzama:

Cilt yüzeyindeki yağ tabakasının azalması nedeniyle meydana çıkar. Sık banyo yapılması ve yaşlılık nedeniyle cildin kuruması gibi nedenlerden kaynaklı olarak meydana çıkar.

Stres Egzaması:

Strese bağlı olarak meydana çıkan psikolojik kaynaklı egzama türüdür.

Egzama tedavisi nasıl gerçekleşir?

Egzama tedavisine geçmeden önce 3 başlıkta durumu özetleyelim.

-Sürekli kaşımaktan kaçın.

-Cildini temiz tut ve cildinin rahatlatan yöntemler kullan.

-Enfeksiyon oluşumunu engelle.

Egzama ağır bir hastalık olmamakla birlikte, kaşıntı yaparak insana rahatsızlık verebilir. Aynı zamanda görüntü açısından da egzamalı insanlara kendini kötü hissettirebilir. Egzamanın bilinen kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.

Doktor kontrolünde bazı kremler ve deriyi güçlendirici ilaçlar kullanılmaktadır. Fakat egzamanın tedavisindeki en önemli nokta, hastanın egzamaya neden olan alerjen maddelerle temasının azaltılmasıdır. Hastalığı atlatmak için nemlendirici kremler ya da egzama eldivenleri gibi çözümler de üretilmiştir. Doktorun tavsiyelerine uyarak ve temas noktalarına dikkat ederek egzamadan kurtulmak mümkündür.

Egzamalı bölge mümkünse başka hiçbir şeyle temas etmemelidir, bölge kaşınmamalı ve tahriş edilmemelidir. Eğer egzamalı bölge sürekli olarak kaşınırsa, bu egzamanın yayılmasına ve daha çok kaşınarak yara olmasına sebep olur.

Egzamayı tedavi etmek için bazı doğal yöntemler de geliştirilmiştir. Örneğin egzamanın doğan yöntemlerle tedavisinde yulaf tozu kullanılır. Küvet ılık suyla doldurulur, içine 2 bardak yulaf tozu doldurulur ve içinde 15-20 kadar beklenir. Bir diğer yöntem ise aloe veradır.

Aloe vera alternatif tıpta en çok kullanılan bitkilerden biridir. Yanıklarda çok iyi işe yaradığı bilinen aloe veranın içindeki jeli sıkarak egzamalı bölgeye sürmek, tedavide oldukça yardımcı olur. Egzaman tedavisinde zerdeçal da kullanılmaktadır. Yarım çay kaşığı zerdeçal sütle karıştırılarak macun kıvamına getirilir ve bu macun egzamalı bölgelere günde 2 kez olmak üzere sürülür.

Her ne kadar egzama tedavisinde alternatif olarak salatalık, beyaz dut ya da papatya gibi sebzeler ve bitkiler kullanılsa da, olası bir rahatsızlık durumunda ilk önce doktora danışılmalıdır.

Egzamaya Ne İyi Gelir?

Egzama hastalarında cilt kuruluğunun giderilmesi gerekir. Bu sebeple ılık suyla banyo yapılmalı, çok kuru ciltler amacıyla ideal krem kullanılmalı ve cilt, derli toplu şekilde nemlendirilmelidir. Bebeklerde çok kuru cilt amacıyla özel olarak üretilmiş mamüller kullanılmalıdır. Tercih edilen nemlendirici mamüllerin kimyasal madde içermemesi ve alerjen olmaması önemlidir. Nemlendirici kremler genellikle, banyo ardından kullanılarak, cildin nem dengesi sağlanmalıdır. Aynı vakitte cilde ideal şampuan tüketimi da egzamanın tedavisinde etkilidir.

Egzamayı yok etmek amacıyla başka öneriler:

Her gün yeterli miktarda su tüketilmelidir.

Tozu hapseden yünlü eşyalar yatak odasında tutulmamalıdır.

Ellere sık olarak nemlendirici uygulanmalıdır.

Temizlik esnasında eldiven kullanmaya özen gösterilmelidir.

Sert dokuya sahip, bedeni tahriş eden keseler kullanılmamalıdır.

Egzamalı bölümde tahriş olmaması amacıyla bu alanları kaşımamaya ilgi edilmelidir.

Eller yıkandıktan sonra kesinlikle havlu ile kurulama prosedürü yapılmalıdır.

Bebeklerde Egzama:

Atopik egzama, nerdeyse her 100 bebekten 20’sinde görülür. Bebeklerin yüzünde, dirseklerinin iç bölgelerinde, dizlerinin arka kısımlarında ve boynunda döküntü şeklinde meydana gelmektedir.. İlk evvelce konak şeklinde, bebeğin saç derisi ile yüzünde belirir. Bütün bedene ve kollara da yayılır. Egzamanın, kaşıntılı olması nedeniyle, bebekleri son derece rahatsız eden bir hastalık bulunduğu bilinir. Şiddetli bir hal alırsa kesinlikle bir hekime müracaat dilmesini gerekir. Bebeklerde ilerleyen egzamayı önlemek amacıyla şu ipuçlarına göz atabilirsiniz: