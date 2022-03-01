Egzotik Çorba ne demek, TDK'ya göre Egzotik Çorba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Egzotik çorba ne demek? Egzotik çorba TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi egzotik çorba kelimesi. Peki egzotik çorba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre egzotik çorba nedir, egzotik çorba kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EGZOTİK ÇORBA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Egzotik çorba kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre egzotik çorba kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ana malzemesi deniz kırlangıcı, kaplumbağa vb. deniz ürünleri olan bir çorba türü

