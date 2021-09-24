Egzotiklik ne demek, TDK'ya göre Egzotiklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Egzotiklik ne demek? Egzotiklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi egzotiklik kelimesi. Peki egzotiklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre egzotiklik nedir, egzotiklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Egzotiklik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Egzotiklik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

EGZOTİKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Egzotiklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre egzotiklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yabancıllık

