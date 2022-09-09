Ehliyet alacaklara kötü haber! ‘B sınıfı’ için kallavi zam yolda! Fiyatlar 6 bin liraya kadar çıkacak!

Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği, 2023 yılında ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarına büyük zam geleceğini ve rakamın 6 bin liraya kadar çıkabileceğini açıkladı.

Gül Erdoğan
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Ehliyet alacaklara kötü haber! ‘B sınıfı’ için kallavi zam yolda! Fiyatlar 6 bin liraya kadar çıkacak!

Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Dursun Aydın, 2022 yılı ve 2023 yılındaki ehliyet fiyatlarının masaya yatırıldığını açıkladı.

Yüzde 80’i bulan enflasyona rağmen ehliyet kursu fiyatlarında değişiklik yapılmadığına değinen dernek, 2023 yılında ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarına kallavi bir zammın gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Ehliyet alacaklara kötü haber! ‘B sınıfı’ için kallavi zam yolda! Fiyatlar 6 bin liraya kadar çıkacak!

6 BİN TL!

Aydın, fiyatların 6 bin liraya kadar çıkabileceğini öngörerek vatandaşları erkenden ehliyet almaları konusunda uyardı.

Ehliyet alacaklara kötü haber! ‘B sınıfı’ için kallavi zam yolda! Fiyatlar 6 bin liraya kadar çıkacak!

Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı Dursun Aydın, “Yılbaşından bu yana özellikle akaryakıta, lastik ile araç fiyatlarına, araç parçası ve işçiliklere defalarca, asgari ücrete iki kez zam geldi. Özellikle enflasyonun yüzde 80’lere çıktığı bu zorlu şartlarda zam yapmayıp kendimizi zorlayarak vatandaşlarımızı korumaktayız. Fakat ayakta durabilmemiz ve hizmetimize devam edebilmemiz için yılsonu itibariyle ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarının tüm Türkiye'de ve dolayısıyla şehrimizde ortalama 6 bin lira ve üzeri seviyelere çıkacağı beklentisindeyiz. Vatandaşlarımızı yeni yıl öncesi ehliyet ve harçlara gelmesi beklenen ciddi artışlardan önce, ehliyetleri için vakit kaybetmeden sürücü kurslarına kayıt yaptırmaları konusunda hassasiyetle bilgilendiriyoruz” dedi.

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