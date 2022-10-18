Ehliyet Fiyatları ne kadar? 2022 A, B, C, D, E Sınıfı ehliyet fiyatları Güncel

Henüz ehliyet almamış ancak yakın zamanda ehliyet almayı düşünen vatandaşlar, güncellenen ehliyet fiyatlarını merak ediyor. Ehliyet Fiyatları ne kadar? 2022 A, B, C, D, E Sınıfı ehliyet fiyatları Güncel konu ve soru başlıkları arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ehliyet Fiyatları ne kadar? 2022 A, B, C, D, E Sınıfı ehliyet fiyatları Güncel

2022 yılına ait ehliyet fiyatları, ehliyet sahibi olmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Ülkede yaşanan enflasyon nedeniyle, ehliyet fiyatları da yeniden güncellendi. Ehliyet Fiyatları ne kadar? 2022 A, B, C, D, E Sınıfı ehliyet fiyatları Güncel, konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

EHLİYET FİYATLARI NE KADAR 2022?

2022 yılında sürücü adayları, ehliyet fiyatlarının güncellenmiş halini araştırmaya devam ediyor. Ehliyet olmadan araç kullanmak, sürücüye cezai işlem uygulanmasını sağlıyor. Bu yüzden ehliyeti olmayan birçok kişi, ehliyet almak için sınava giriyor.

Ehliyet Fiyatları ne kadar? 2022 A, B, C, D, E Sınıfı ehliyet fiyatları Güncel

A SINIFI EHLİYET FİYATI 2022

A sınıfı ehliyeti, 35 KW’yı geçen motosikletleri kapsayan ehliyet sınıfıdır. 24 yaş altındaki kişilerde en az 2 yıllık A2 sınıfı tecrübesi aranıyor. 24 yaş üstündeki bireylerde herhangi bir şart aranmıyor. Süresi ise 10 yıl olarak geçiyor. A sınıfından ehliyet almak için toplamda 3.885 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

A SINIFI EHLİYETİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

A1 ehliyet, 11 KW’yı geçmeyen motosikletleri kapsıyor. 3 tekerlekli motosikletler için ise 15 KW sınırı bulunuyor. A1 ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıl olarak geçiyor.

Motosiklet ehliyet çeşitleri listesinde yer alan A2 ehliyet sınıfında, iki tekerlekli motosikletler için 35 KW, üç tekerlekli motosikletler için de 15 KW sınırı bulunuyor. A2 sınıfı ehliyeti olan kişiler M ve A1 ehliyet sınıfının kapsadığı araçları kullanabiliyor.

Ehliyet Fiyatları ne kadar? 2022 A, B, C, D, E Sınıfı ehliyet fiyatları Güncel

B SINIFI EHLİYET FİYATI 2022

B sınıfı ehliyet otomobil ve kamyonet tipi araçları kapsayan ehliyet sınıfı oluyor. B sınıfı ehliyetin süresi ise 10 yıl olarak geçiyor. B1 sınıfı ehliyeti motosikletlerin kullanılmasına olanak veren ehliyet tipi olarak tanımlanıyor. Geçerlilik süresi 10 yıl olarak geçiyor. B sınıfı ehliyeti için en az 18, B1 sınıfı ehliyeti için ise en az 16 yaşında olmak gerekiyor. B sınıfından ehliyet almak için toplamda 4.631 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

B SINIFI EHLİYETİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

B1 ehliyet, M tipi ehliyet sahiplerinin sürebildiği araçları sürebiliyor. En fazla 15 KW sınırı yer alıyor ve sıradan sürüşlerde ağırlığın maksimum 400 kg olması şartıyla kullanılabiliyor. 4 tekerlekli motosikletin yük taşımacılığında kullanılması durumunda ise yükün en fazla 550 kg olması B1 ehliyet kullanan sürücüler tarafından dikkat edilmesi gereken bir kural olarak karşımıza çıkıyor.

Ehliyet Fiyatları ne kadar? 2022 A, B, C, D, E Sınıfı ehliyet fiyatları Güncel

C SINIFI EHLİYET FİYATI 2022

C sınıfından (Kamyona Fark) ehliyet almak için toplamda 5.918 TL ödeme yapmanız gerekiyor. C sınıfından (Tıra Fark) ehliyet almak için ise toplamda 4.938 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

C SINIFI EHLİYETİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

C sınıfı ehliyet, kamyon ve çekici tipi araçların kullanılabilmesine olanak tanıyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olan C tipi ehliyet alabilmek için B sınıfı ehliyette tecrübe şartı aranıyor. C sınıfı ehliyeti alabilmek için en az 21 yaşında olmak gerekiyor. C ehliyet sahibi kişiler çekici veya kamyonları kullanabiliyor. Taşınılan yükün en fazla 750 kg olması şartı aranıyor.

Ehliyet Fiyatları ne kadar? 2022 A, B, C, D, E Sınıfı ehliyet fiyatları Güncel

D SINIFI EHLİYET FİYATI 2022

D sınıfı ehliyet, minibüs ve otobüs kullanımına olanak tanıyor. Geçerlilik süresi beş yıl olan D sınıfı ehliyeti alabilmek için B sınıfı ehliyet deneyimi şartı aranıyor. D sınıfı ehliyeti olanlar, M, B, B1, D1 ve F sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanabildiği araçları kullanabiliyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olarak geçiyor. D sınıfı ehliyet alabilmek için 24 yaşında olma şartı aranıyor.

B,C,D->A1 sınıfından ehliyet almak için toplamda 2.565 TL ödeme yapmanız gerekiyor. B,C,D->A2 sınıfından ehliyet almak için toplamda 2.815 TL ödeme yapmanız gerekiyor. B,C,D->A sınıfından ehliyet almak için toplamda 3.445 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

Ehliyet Fiyatları ne kadar? 2022 A, B, C, D, E Sınıfı ehliyet fiyatları Güncel

D SINIFI EHLİYETİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

D sınıfı ehliyetle minibüs ve otobüs kullanılabiliyor. D sınıfı ehliyette yükün en fazla 750 kg olması şartı aranıyor. D1 ehliyet sahipleri minibüs kullanabiliyor.

E SINIFI EHLİYET FİYATI 2022

E sınıfı ehliyet alarak kamyon kullanmak için en az 22, E ehliyet ile otobüs kullanmak içinse en az 24 yaşında olmak gerekiyor. E sınıfı ehliyet sahipleri, otobüs, kamyon, kamyonet ve otomobil kullanabiliyor. C,D->CE sınıfından ehliyet almak için toplamda 4.948 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

E SINIFI EHLİYETİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

E sınıf ehliyet, M, B, B1, F ve D1 ehliyet sahiplerinin kullanabildiği bütün araçları kullanabiliyor. E sınıfı ehliyetin 2016 yılından beri dağıtımı bulunmuyor. E sınıfının kapsadığı araçları kullanabilmek için C ve D sınıfı ehliyetin alınması gerekiyor.

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