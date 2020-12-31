Ehliyet harcı ne kadar zamlandı 2021? A,B sınıfı ehliyet harcı ne kadar 2021?

Ehliyet harçlarına ne kadar zam geldi? Ehliyet harcı ne kadar oldu 2021? sorusunun yanıtları ehliyet almak isteyen bir çok kişi tarafından yoğun ilgi görüyor. Her yıl zam gelen ehliyet fiyatlarında 2021 yılında da belirli miktarda zam artışı oldu. Yeni yılda çeşitli vergi ve harç tutarlar yüzde 9,11 oranında yükseldi. İşte A,B sınıfı 2021 yılı yeni harç ücretleri..

EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU 2021?

2021'de A ve B sınıfı sürücü belgesi harçlarında artış görüldü. A sınıfı 272 lira, B sınıfı 820,10 TL oldu.

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak.

B SINIFI EHLİYET HARCI 2021

2020'de 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya yükseldi.

A SINIFI EHLİYET HARCI 2021

A sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 272 lira olarak belirlendi. 2020 yılında ise 249,30 TL idi.

2021 ZAMLI EHLİYET FİYATLARI

A1 sınıfı ehliyet fiyatları: 530TL,

A2 sınıfı ehliyet fiyatları: 530 TL,

A sınıfı ehliyet fiyatları: 530 TL,

B sınıfı ehliyet fiyatları: 1078 TL,

F Sınıfı ehliyet fiyatları: 530 TL,

B->D1 Sınıfına Geçiş ehliyet fiyatları: 1626 TL,

B->D Sınıfına Geçiş ehliyet fiyatları: 1626 TL,

B->C Sınıfına Geçiş ehliyet fiyatları: 1626 TL,

C,D->CE Sınıfına Geçiş ehliyet fiyatları: 1626 TL,

B,C,D->A1 Sınıfına Geçiş ehliyet fiyatları: 530 TL,

B,C,D->A2 Sınıfına Geçiş ehliyet fiyatları: 530 TL,

B,C,D->A Sınıfına Geçiş ehliyet fiyatları: 530 TL.

PASAPORT HARCI NE KADAR 2021?

Pasaport harçlarında 2021 yılında süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu.