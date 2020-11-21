Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi alan yeni tip koronavirüste, küresel çapta pozitif vaka sayısı 55 milyonu aştı. Ülkemizde de hızla yayılan virüs, yetkilileri yeni önlem almaya zorladı. Özellikle yeni normalleşme süreciyle birlikte gelen insanların tedbirsiz tutumları nedeniyle güncel verilere göre, ülkemizde vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı. Bulaş riskini azaltmak amacıyla teması mümkün olduğunca düşürmek isteyen yetkililer ise çareyi, sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların kapatılmasında buldu. Bu kapsamda ehliyet ve sürücü kurslarının son durumu da merak konusu oldu. İşte detaylar...

EHLİYET KURSLARI KAPANDI MI? KAPATILACAK MI? KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarında eğitimlerini tamamlayarak sınav aşamasına gelmiş kursiyerlerin sınavları hakkında duyuru yaptı.

SÜRÜCÜ KURSLARI KAPANDI MI? KAPATILDI MI? KAPATILACAK MI?

Sınav gün ve saatlerinin belirtildiği açıklamada,

"Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarında eğitimlerini tamamlayarak sınav aşamasına gelmiş kursiyerlerin sınavları, ilgi yazıda yer alan hususlara uygun olarak aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak yapılacaktır:

21 Kasım 2020 Cumartesi günü yapılacak olan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ve iş makineleri sürücü eğitim kursu sınavları normal saatinde başlatılarak yapılacaktır.

22 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak olan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlari randevu saati 11.00’de başlayan kursiyerden başlamak üzere 8 (sekiz) kursiyerin sınavı yapılacaktır. Ozel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ve iş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları saat 12.00’de başlatılacak şekilde planlanacaktır.

Yapılacak ikinci bir duyuruya kadar, izleyen haftalardaki özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları saat 11.00’de 8 (sekiz) kursiyerin sınavı yapılacaktır. Ozel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ve iş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları ise saat 12.00’de başlatılacak şekilde planlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."ifadelerine yer verildi.

DİREKSİYON SINAVI İPTAL Mİ? EHLİYET SINAVI İPTAL Mİ?

Direksiyon ve ehliyet sınavı için MEB'den açıklama geldi. Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.