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Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Araç kullanmak için sahip olunması gereken sürücü ehliyeti için elektronik sınav yapılmıştı. Peki sonuçlar açıklandı mı? 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Elektronik sınav sonuçları açıklama ekranı ...

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Ehliyet alabilmek için öncelikle sürücü kursuna başvuru yapılması gerekir. Kursta 1 ay boyunca aldıkları teorik eğitimler doğrultusunda adaylara ilk olarak yazılı sınav yapılıyor. Yazılı sınavdan geçenler direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Yazılı sınavlar belirlenen okullarda bilgisayar ortamında yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de MEB tarafından binlerce aday elektronik sınava tabii tutulmuştu. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için internet arama motorlarında sonuçlar açıklandı mı? 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? şeklinde araştırmalar yapıyor. Bizler de elektronik sınav sonuçları açıklama linkine haberimizde yer verdik.

2021 EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ehliyet sınavlarının sonuçları "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan edilmektedir. Sonuçlarınıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MEB ELEKTRONİK EHLİYET SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Direksiyon sınavlarının tarihleri değişkenlik göstermektedir. Kendi sınav tarihlerinizi kursiyerinizden öğrenebilirsiniz. 

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Sürücü belgesi alabilmek için yazılı sınavından 70 ve üzeri puan alan almak gerekiyor. 50 sorudan 35 soruya doğru yanıt verirseniz sınavı geçmiş olursunuz. 35 doğrunun altında yapanların ise bir kez daha sınava girmesi gerekiyor. 

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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