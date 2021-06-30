Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Ehliyet alabilmek için öncelikle sürücü kursuna başvuru yapılması gerekir. Kursta 1 ay boyunca aldıkları teorik eğitimler doğrultusunda adaylara ilk olarak yazılı sınav yapılıyor. Yazılı sınavdan geçenler direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Yazılı sınavlar belirlenen okullarda bilgisayar ortamında yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de MEB tarafından binlerce aday elektronik sınava tabii tutulmuştu. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için internet arama motorlarında sonuçlar açıklandı mı? 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? şeklinde araştırmalar yapıyor. Bizler de elektronik sınav sonuçları açıklama linkine haberimizde yer verdik.

2021 EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ehliyet sınavlarının sonuçları "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan edilmektedir. Sonuçlarınıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MEB ELEKTRONİK EHLİYET SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Direksiyon sınavlarının tarihleri değişkenlik göstermektedir. Kendi sınav tarihlerinizi kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Sürücü belgesi alabilmek için yazılı sınavından 70 ve üzeri puan alan almak gerekiyor. 50 sorudan 35 soruya doğru yanıt verirseniz sınavı geçmiş olursunuz. 35 doğrunun altında yapanların ise bir kez daha sınava girmesi gerekiyor.