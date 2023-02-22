Ehsan Hajsafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehsan Hajsafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ehsan Hajsafi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ehsan Hajsafi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ehsan Hajsafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehsan Hajsafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ehsan Hajsafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehsan Hajsafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ehsan Hajsafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ehsan Hajsafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ehsan Hajsafi 25 Şubat 1990 tarihinde Kashan, Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احسان حاج‌صفی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ehsan Hajsafi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SA Sport Agency yapmaktadır. Ehsan Hajsafi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ehsan Hajsafi'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ehsan Hajsafi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ehsanhajsafi28/

Ehsan Hajsafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ehsan Hajsafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ehsan Hajsafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ehsan Hajsafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Sepahan

1 Temmuz 2011 yılında Tractor Sazi

31 Aralık 2012 yılında Sepahan

31 Ağustos 2015 yılında FSV Frankfurt

31 Temmuz 2016 yılında Sepahan

8 Temmuz 2017 yılında Panionios

2 Ocak 2018 yılında Olimpiakos

2 Eylül 2018 yılında Tractor Sazi

13 Mart 2021 yılında Sepahan

2 Ağustos 2021 yılında AEK Atina

Ehsan Hajsafi kimdir

Ehsan Hajsafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ehsan Hajsafi şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zob Ahan Isfahan (-2006), Sepahan FC (2006-2007)

Ehsan Hajsafi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 3 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 124 maçta 7 gol atmıştır.

İran U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

İran U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

İran U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ehsan Hajsafi nereli

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