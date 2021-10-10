Ehvenlik ne demek, TDK'ya göre Ehvenlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ehvenlik ne demek? Ehvenlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ehvenlik kelimesi. Peki ehvenlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ehvenlik nedir, ehvenlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ehvenlik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ehvenlik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

EHVENLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ehvenlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ehvenlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ehven olma durumu, ehveniyet

