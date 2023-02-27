Einar Ari Armannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Einar Ari Armannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Einar Ari Armannsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Einar Ari Armannsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Einar Ari Armannsson 14 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Einar Ari Armannsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Einar Ari Armannsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Einar Ari Armannsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Einar Ari Armannsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Einar Ari Armannsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Einar Ari Armannsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2021 yılında KA Akureyri

12 Mayıs 2022 yılında Hamrarnir

16 Ekim 2022 yılında KA Akureyri

Einar Ari Armannsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Einar Ari Armannsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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