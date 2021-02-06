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Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Hütter, Ali Akman'a destek verdi!

Bursaspor'un genç futbolcusu Ali Akman, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olarak Bursasporluları kızdırmıştı. Frankfurt teknik direktöründen ise Ali Akman'a destek mesajları geldi.

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Hütter, Ali Akman'a destek verdi!

Bu sezon Bursaspor formasıyla parlayan 18 yaşındaki genç oyuncu Ali Akman, Avrupa hayalini gerçekleştirmek adına Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmuş ve kendi taraftarını kızdırmıştı. Bursaspor'a bonservis kazandırmaması nedeniyle günah keçisi ilan edilen Ali Akman'a, yeni Teknik Direktörü Adi Hütter'den destek geldi. 

Kadro dışı kararından sonra uzun bir süre maç yapamayacak olan Ali Akman için Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter yorumda bulundu. Fussball News'e konuşan Avusturyalı çalıştırıcı, yeşil-beyazlı kulübün kararıyla alakalı olarak, "Bursaspor'un Ali'yi kadro dışı bırakması utanç verici. Öte yandan onun önümüzdeki yaz mümkün olan en hızlı şekilde takıma alışacağını düşünüyorum. Yine de zamana ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. Şu an takımında oynamasına izin verilmemesi bana göre bir utanç." yorumunda bulundu.

"Ali'nin Bundesliga'da başarı olacağını düşünmeseydik onu transfer etmezdik" diyen Adi Hütter, "Böylesine genç oyuncular için potansiyel çok önemlidir. Ayrıca bu sezonki istatistiklerinin de iyi olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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