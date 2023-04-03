Eiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eiro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eiro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eiro 6 Ocak 2001 tarihinde Vila Real şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da António Miguel Tavares Eirô de Carvalho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eiro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Eiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eiro'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eiroboyu ve yaşı kaç

Eiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Porto A.

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2015 yılında Vila Real A15

1 Temmuz 2016 yılında Vila Real A17

1 Temmuz 2017 yılında Abambres U19

1 Temmuz 2018 yılında Boavista U19

1 Temmuz 2020 yılında Vila Real

1 Temmuz 2021 yılında Braga U23

1 Temmuz 2022 yılında Braga B

Eiro kimdir

Eiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eiro şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Vila Real (2009-11;2015-17), FC Porto (2012-15), Abambres SC (2017-18), Boavista FC (2018-20)

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Eiro nereli

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