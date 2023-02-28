Eitan Blumen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eitan Blumen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eitan Blumen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eitan Blumen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eitan Blumen 20 Mart 2003 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Eitan Blumen Herschkowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eitan Blumen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eitan Blumen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eitan Blumen'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eitan Blumen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eitanblumen

Eitan Blumen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eitan Blumen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eitan Blumen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eitan Blumen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Alian. Lima U20

1 Şubat 2022 yılında Unión Huaral

1 Mayıs 2022 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Eitan Blumen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eitan Blumen şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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