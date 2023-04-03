Either Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Either Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Either Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Either Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Either Jimenez 30 Mart 2001 tarihinde Jerez de García Salinas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Either Domin Jiménez Rodríguez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Either Jimenez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Either Jimenez'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Either Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Either Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Club León U20
1 Ocak 2021 yılında Min. Zacatecas
31 Aralık 2021 yılında Club León U20
1 Ocak 2022 yılında CF Pachuca U20
1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II
Either Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Either Jimenez şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 108 numaralı formayı giymektedir.
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