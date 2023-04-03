Either Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Either Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Either Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Either Jimenez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.