Selçuk Bayraktar, canlı yayında İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'ı rezil rüsva etti! Sosyal medya o yanıtı konuşuyor! "Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis"Adıyaman Kahta'da kaza yerine başka bir araç daldı! Polis memuru Eyüp Saz şehit oldu:1 ölü, 3 yaralıEjektör ne demek, TDK'ya göre Ejektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?5 Mart 2022 Cumartesi: TV'de bugün hangi diziler var? Bugün TV'de ne var 5 Mart 2022?Gübre Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıUkrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO'yu yerden yere vurdu: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyorGünlük burç yorumları 5 Mart 2022 Cumartesi | Boğa, huylarını törpülemezsen, törpülenirsin! İkizler mutlu olabilecek mi?Son dakika | Rusya - Ukrayna savaşında 10.gün! İnsani koridor için ilk adım: Mariupol ve Volnovaha’da geçici ateşkes uygulanacakBirleşik Oturum ne demek, TDK'ya göre Birleşik Oturum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Ejektör ne demek, TDK'ya göre Ejektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ejektör ne demek, TDK'ya göre Ejektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ejektör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ejektör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ejektör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ejektör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ejektör ne demek, TDK'ya göre Ejektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ejektör ne demek? Ejektör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ejektör kelimesi. Peki ejektör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ejektör nedir, ejektör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EJEKTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ejektör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ejektör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ejektör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fışkırtıcı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT