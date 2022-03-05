Ejektör ne demek, TDK'ya göre Ejektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ejektör ne demek? Ejektör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ejektör kelimesi. Peki ejektör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ejektör nedir, ejektör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EJEKTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ejektör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ejektör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ejektör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fışkırtıcı

