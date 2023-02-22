Ejike Uzoechi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ejike Uzoechi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ejike Uzoechi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ejike Uzoechi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ejike Uzoechi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ejike Uzoechi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ejike Uzoechi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Ejike Uzoechi'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ejike Uzoechi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ejike Uzoechi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Haziran 2021 yılında Sunshine Stars
Ejike Uzoechi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ejike Uzoechi şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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