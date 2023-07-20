Ek Puanlı Yerleştirme Nedir, Yerleştirme Puanı Nedir?

Sabırsızlıkla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Yaklaşık 7-10 gün kadar bir sürede de tercih döneminin başlayacağı düşünülüyor. Daha şimdiden ek puanlı yerleştirme durumu merak ediliyor. Ek puanlı yerleştirme nedir, yerleştirme puanı nedir?

YAYINLAMA
Google News
Ek Puanlı Yerleştirme Nedir, Yerleştirme Puanı Nedir?

Tercih kılavuzu bile açıklanmamışken tercih yapacak birçok kişinin aklında başarı sıralaması, ham puan, yerleştirme puanı veya ek puanlı yerleştirme gibi terimler bulunmakta. Peki ek puanlı yerleştirme nedir? Ham puan, yerleştirme puanı nedir? Başarı sıralaması nedir, nasıl belirlenir? Ek puanlı yerleştirmeden kimler faydalanabilir? İşte bu terimlerle alakalı tüm merak edilen detaylar.

baraj-puani5-001.jpeg

Ham Puan Nedir?

Üniversite sınavı da içinde bulunmak üzere kişinin girdiği sınav sonucunda elde ettiği, hiçbir ek puanın ya da okul puanının eklenmediği puan türüne ham puan denmektedir. Bu puan türünde girilen sınav sonucuna okul puanı da dahil hiçbir ek puan eklenmez.

Yerleştirme Puanı Nedir?

Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanın belirli bir katsayı ile çarpılıp ham puana eklenmesiyle oluşan puan türüne yerleştirme puanı denir. Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı, normalde 0.15 katsayısı ile çarpılırken meslek lisesi öğrencilerinin ek bir puanla yerleşebildikleri program için 0.21 katsayısı ile çarpılır. Tercihlerde asıl etkili olan ve önem verilen puan yerleştirme puanıdır. Aynı zamanda başarı sıralaması da yapılacak olan üniversite tercihlerinde etkili olmaktadır.

Ek Puanlı Yerleştirme Nedir?

Meslek lisesi öğrencisinin kendi bölümüyle ilgili tercihte bulunması durumunda bu puan türü, öğrenciye fayda sağlıyor. Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları bölümlerle alakalı tercih yapmaları durumunda tanınan puan hakkına ek puanlı yerleştirme hakkı denmektedir. Üniversite tercihinde bulunacak olan öğrencinin okuduğu lisesinin meslek lisesi olmaması durumunda puan göz önünde bulundurulmaz. Ek puanlı yerleştirme hakkı sadece meslek lisesinden mezun olunması durumunda kullanılır. Çünkü okul öğrenciye ek puan vermemektedir. Öğrencinin meslek lisesinde inşaat bölümünden mezun olup üniversite tercihinde işletme bölümü seçmesi durumunda bu puandan faydalanamamaktadır. Üniversite tercihinde bulunacak meslek lisesi öğrencisi, lisede elektrik bölümünden mezun olup üniversite tercih seçiminde de elektrik mühendisliğini seçerse ek puanlı yerleştirme kullanım hakkına sahip olmaktadır.

Başarı Sıralaması Nedir?

Üniversite sınavlarında başarı sıralaması ilgili alanda kaçıncı sırada olduğunuz üzerinden yapılır. Öğrenciler sınava verdikleri doğru ve yanlış cevapların sayısına göre net sayısı elde eder. Bu netler üzerinden başarı sıralaması ve puan oluşturulur. Her sınavda farklı bir puan türü kullanılabilir, örneğin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere farklı puan türleri bulunmaktadır.

tercih-donemi3-002.jpg

Başarı Sıralaması Şartı Nedir?

Üniversite sınavına giren öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih yapma imkanına sahiptir. Ancak bazı bölümler, başarı sıralaması şartı gibi kurallara tabidir. Başarı sıralaması şartı, ilgili puan türünde belirli bir sıralamanın üzerinde olmayan adayların o bölümü tercih etmelerine izin vermemektedir.


Ek Puanlı Yerleştirme Hakkında Merak Edilenler

Meslek lisesinden elektrik bölümünden mezun olup elektrik ile ilgili üniversite bölümü seçmeniz durumunda ise ek puanlı yerleştirme ve başarı sıralamanız önemli olacaktır ve bu bölümde yazan puana göre yerleştirilmeniz yapılacaktır. Normal olarak aldığınız puanınız ile ek puanlı yerleştirme ve başarı sıralamanız farklı olarak hesaplanmaktadır birbirleriyle karıştırmamanız gerekmektedir. Ek puanlı sıralamanız sadece ek puan alabilen öğrenciler arasında yapılan sıralamadır ve sadece okuduğunuz bölüm ile ilgili tercihlerinizde ekleneceğini unutmamanız gerekmektedir.

Tercihlerinizi yaparken lisede okuduğunuz bölümden farklı tercihler yapacaksanız ek puanlı yerleştirme ve sizin başarı sıralamasına aldanmamanız gerekmektedir. Normal puanda çok düşük sıralamalarda olan öğrenciler ek puanlar ile birlikte çok iyi sıralamalara yükselebilmektedir ve bu ek puanı her tercihlerinde alacaklarını sanarak yanlış tercihler yapmakta ve herhangi bir üniversiteye yerleşme imkânı bulamamaktadırlar. Böyle sonuçlar ile karşılaşmamak için tercihlerinizi istekleriniz doğrultusunda bir bilen kişi ya da rehberlik öğretmenleriniz ile yapmakta fayda vardır.

baraj-puani.jpeg

Tercih Yaparken Ham Puan mı Yerleştirme Puanı mı Dikkate Alınmalı?
Üniversite tercihlerini yaparken hangi puanın kullanılacağını bilmek hayati önem taşıyor. Yanlış yapılacak bir tercih koskoca bir yılınızın heba olmasına sebep olabilir. Bir üniversiteye girebilmek için sadece sınav puanınız etkili değildir. Sınav puanı ham haldedir. Sınav puanına ortaöğretim başarı puanı hesaplanarak eklenir ve ortaya yerleştirme puanı çıkar. Ve tercih yaparken yerleştirme puanınızı kullanarak tercih yaparsınız. TYT tercihleri için de aynı durum geçerli. Ham puan değil ortaöğretim puanı eklenerek hesaplanan yerleştirme puanı ile tercih yapılır. Sınav tercihleri yapmadan önce muhakkak tercih kılavuzunu dikkatlice inceleyin. Yerleştirme puanınızın tuttuğu hiçbir bölüm ve okul gözünüzden kaçmasın. Tercih yapmadan önce hocalarınızdan yardım alabilirsiniz. Okul ve dershane hocaları tercih dönemlerinde öğrencilerine yardım ediyorlar. Doğru sıralama ile tercih yapmak konusunda kesinlikle tecrübelerine başvurun.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
YKS Tercih Robotu 2023
YKS Tercih Robotu 2023
YKS Baraj Kaç Puan, 2023 YKS Tercih Kılavuzu
YKS Baraj Kaç Puan, 2023 YKS Tercih Kılavuzu
Tuzla Belediye Başkanı DR. Şadi Yazıcı’dan YKS’ye giren gençlere: 'Hayat YKS sonuçlarından ibaret değil'
Tuzla Belediye Başkanı DR. Şadi Yazıcı’dan YKS’ye giren gençlere: 'Hayat YKS sonuçlarından ibaret değil'
YKS Tercih Dönemi Ne Zaman 2023? Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlıyor?
YKS Tercih Dönemi Ne Zaman 2023? Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlıyor?
Son Haberler
Ek Puanlı Yerleştirme Nedir, Yerleştirme Puanı Nedir?
Ek Puanlı Yerleştirme Nedir, Yerleştirme Puanı Nedir?
Tuzla belediyesi, İstanbullulara gün batımının büyüleyici manzarası ile mehtap turları ile deniz keyfi yaşatıyor
Tuzla belediyesi, İstanbullulara gün batımının büyüleyici manzarası ile mehtap turları ile deniz keyfi yaşatıyor
Pendik Belediyesi kente iki yeni prestij caddesi kazandırdı, Necmettin Erbakan ve Fevzi Çakmak Caddeleri prestij caddesi oldu
Pendik Belediyesi kente iki yeni prestij caddesi kazandırdı, Necmettin Erbakan ve Fevzi Çakmak Caddeleri prestij caddesi oldu
Adıyaman'da çiftçileri büyük müjde! 12 milyon TL dağıtılacak! Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan açıkladı
Adıyaman'da çiftçileri büyük müjde! 12 milyon TL dağıtılacak! Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan açıkladı
ÖSYM Şifresi Unuttum, Şifre Nereden Alınır? ÖSYM Şifre Sıfırlama ve Şifre Alma İşlemi
ÖSYM Şifresi Unuttum, Şifre Nereden Alınır? ÖSYM Şifre Sıfırlama ve Şifre Alma İşlemi
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanından çok önemli YKS açıklamaları! İşte tercih tarihleri!
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanından çok önemli YKS açıklamaları! İşte tercih tarihleri!
Çok Okunanlar
20 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Şimdi altın alınır mı?
20 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Şimdi altın alınır mı?
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!
Türkiye birincisi: "Annemin atıldığı fakültede Türkiye birincisi olmak bana nasip oldu"
Türkiye birincisi: "Annemin atıldığı fakültede Türkiye birincisi olmak bana nasip oldu"
Aracın içine giren yılan korkuttu! Araç sahibi itfaiyeyi seferber etti
Aracın içine giren yılan korkuttu! Araç sahibi itfaiyeyi seferber etti
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!
YKS sonuçları açıklandı, sınavın birincileri ve tercih tarihleri belli oldu
YKS sonuçları açıklandı, sınavın birincileri ve tercih tarihleri belli oldu
Yorumlananlar
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!