Ekaitz Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekaitz Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekaitz Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ekaitz Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ekaitz Jimenez 15 Mart 1996 tarihinde San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ekaitz Jiménez Astigarraga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ekaitz Jimenez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Ekaitz Jimenez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ekaitz Jimenez'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ekaitz Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ekaitz Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ekaitz Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ekaitz Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Irún B

1 Temmuz 2016 yılında Real Sociedad C

1 Temmuz 2017 yılında Real Sociedad B

31 Ocak 2018 yılında Gernika

30 Haziran 2018 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2021 yılında Córdoba CF

Ekaitz Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ekaitz Jimenez şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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