Ekanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ekanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ekanga 8 Mart 2003 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Hyppolite Orelien Ekanga Ondoa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ekanga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ekanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Ekanga'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ekanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ekanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ekanga şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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