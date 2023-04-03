Ekanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ekanga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ekanga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.