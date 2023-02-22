Ekemini Asuquo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekemini Asuquo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekemini Asuquo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ekemini Asuquo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ekemini Asuquo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ekemini Asuquo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ekemini Asuquo'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ekemini Asuquo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ekemini Asuquo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ekemini Asuquo şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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