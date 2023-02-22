Ekene Awanze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekene Awanze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekene Awanze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ekene Awanze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ekene Awanze 1 Aralık 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ekene Awanze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ekene Awanze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ekene Awanze'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ekene Awanze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ekene Awanze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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13 Ocak 2018 yılında Ifeanyi Ubah

1 Ocak 2019 yılında Remo Stars FC

1 Temmuz 2019 yılında Ifeanyi Ubah

1 Temmuz 2021 yılında Enyimba Aba

Ekene Awanze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ekene Awanze şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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