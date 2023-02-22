Ekene Nero Olisema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekene Nero Olisema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekene Nero Olisema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ekene Nero Olisema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ekene Nero Olisema 12 Mayıs 2000 tarihinde Warri şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ekene Nero Olisema Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Myron Topclass Sport Outfits yapmaktadır. Ekene Nero Olisema, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. Ekene Nero Olisema'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ekene Nero Olisema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ekene Nero Olisema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

23 Mart 2021 yılında AFAD Djékanou

Ekene Nero Olisema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ekene Nero Olisema şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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