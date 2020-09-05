Eker Kadın Yelken Takımı 5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasını kazandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübünün iş birliğiyle düzenlenen 5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın şampiyonu Eker Kadın Yelken Takımı oldu.

Türkiye'de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan ve Uluslararası Yelken Federasyonunun yarış takvimine giren organizasyon, İstanbul Caddebostan-Adalar parkurunda gerçekleştirildi.

İkinciliği MSI Kadın Yelken Takımı elde etti

Toplam 16 takımın yarıştığı kupada şampiyonluğa Eker Kadın Yelken Takımı ulaştı. İkinciliği MSI Kadın Yelken Takımı, üçüncülüğü ise White Angels Sailing Team elde etti.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın organizasyon komitesi üyesi Arzu Çekirge Paksoy, yaptığı açıklamada, kadınların yelkene ilgilerini artırmak istediklerini belirterek, "Kadınların, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi sporda da güçlenmelerini ve var olmalarını çok önemsiyoruz. Bu bakış açısı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hem kadınları yelken ile tanıştırıyor, hem de elde ettiğimiz gelirin bir kısmını kadın konusunda çalışmalar yürüten STK'lara bağışlıyoruz. Daha çok kadının hayatına dokunmak ve iyiliği yaymak için tüm kurumları ve yelkene ilgi duyan kadınları önümüzdeki yıllarda Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'na katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupanın organizasyon komitesi üyelerinden Diana Misim ise,

"Önümüzdeki yıllarda kupamızı ulusal ve uluslararası yeni takımların katılımıyla daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Kupa kapsamında beş yılda 25'i kurumsal firma, 10'u bireysel kadın yelken takımı, 2'si sivil toplum kuruluşu ve 2'si üniversite kadın yelken takımı olmak üzere toplamda 39 farklı yelken takımı ile 450 kadın yelkenciye ulaştık. Bu sayının yüzde 70'ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturuyor."

diye görüş belirtti.