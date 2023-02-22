Ekerette Anthony Udom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekerette Anthony Udom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ekerette Anthony Udom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ekerette Anthony Udom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.