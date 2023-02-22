Ekerette Anthony Udom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekerette Anthony Udom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekerette Anthony Udom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ekerette Anthony Udom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ekerette Anthony Udom 27 Mayıs 2003 tarihinde Uyo şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ekerette Anthony Udom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pablo Ballesteros yapmaktadır. Ekerette Anthony Udom, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 26 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ekerette Anthony Udom'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ekerette Anthony Udom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ekerette Anthony Udom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Mart 2022 yılında Dakkada FC
26 Ekim 2022 yılında Sunshine Stars
Ekerette Anthony Udom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ekerette Anthony Udom şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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