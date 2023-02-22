Ekereuke Ekemini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekereuke Ekemini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ekereuke Ekemini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ekereuke Ekemini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ekereuke Ekemini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekereuke Ekemini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ekereuke Ekemini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekereuke Ekemini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekereuke Ekemini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ekereuke Ekemini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ekereuke Ekemini 31 Aralık 1998 tarihinde Uyo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ekereuke Ekemini Ukoebe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ekereuke Ekemini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTEINT yapmaktadır. Ekereuke Ekemini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ekereuke Ekemini'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ekereuke Ekemini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ekereuke Ekemini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ekereuke Ekemini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ekereuke Ekemini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında Lori Vanadzor

1 Temmuz 2019 yılında Akwa United

Ekereuke Ekemini kimdir

Ekereuke Ekemini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ekereuke Ekemini şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Ekereuke Ekemini nereli

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