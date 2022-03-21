Ekin Biti ne demek, TDK'ya göre Ekin Biti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekin biti ne demek? Ekin biti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ekin biti kelimesi. Peki ekin biti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ekin biti nedir, ekin biti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EKİN BİTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ekin biti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ekin biti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buğday biti

