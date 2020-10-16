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Ekin Koç Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kaza geçirdi!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da yıldızı parlayan oyuncu Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesiyle kırıldı. Koç, hastaneye kaldırıldı.

Ekin Koç Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kaza geçirdi!

'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde 'Ahmet Sencer' canlandıran yakışıklı oyuncu Ekin Koç sevenlerini korkutan bir kaza geçirdi. Koç, dizi çekimleri sırasında bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı. 

Ekin Koç Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kaza geçirdi!

Oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Koç’un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.

Ekin Koç Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kaza geçirdi!

Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği belirtildi.

Ekin Koç Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kaza geçirdi!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

 

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU UYANIŞ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sultan Melikşah'ın buyruğuna direnemeyen Nizamülmülk, devleti bekleyen tüm tehlikelere rağmen Sultan Melikşah ile oğlu Sencer'i gizli bir yerde buluşturmuştur. Melikşah, Nizamülmülk'ün uyarılarını göz ardı edip, yıllar sonra görmek istediği oğluyla kavuşmak için aralarında duran son kapıyı da açacak mıdır?
Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı girişilen her mücadelede Batınilerin parmağının olduğunu öğrenen Sencer'in onlara karşı giriştiği operasyon ne olacaktır? Sencer, Batınilerin Selçuklu'yu yıkıma götürebilecek planlarını deşifre edebilecek midir? Baba hasreti çeken Sencer, kalbini Turna Hatun'a açacak mıdır?

Batınilere karşı yapılacak olan mücadelenin sadece kılıçla olmayacağını bilen Nizamülmülk nasıl bir yol izleyecektir? Bu yolda hangi İslam Âlimi'nin kapısını çalacaktır?Saraya gelişiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve adım adım Melikşah'a yaklaşarak Terken'in hışmını üzerine çeken Elçin, ağabeyi Kılıçarslan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir? Elçin'in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken'i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek.

Kardeşinin intikamı için peşine düştüğü Sencer'in Kınık Obası'ndan olduğu bilgisine ulaşan Yorgos, Sencer'i bulup kardeşinin intikamını alabilecek midir? Hedeflediği Kuvel Kalesi fethi için hazırlıklara başlamışken Anadolu'da patlak veren sorunlarla ilgilenmek zorunda kalan Melikşah'ın, Kuvel Kalesi'yle ilgili yeni planları ne olacaktır?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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