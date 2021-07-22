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  3. Ekipler seferber oldu! 89 yaşındaki alzheimer hastası adamdan üç gündür haber alınamıyor

Ekipler seferber oldu! 89 yaşındaki alzheimer hastası adamdan üç gündür haber alınamıyor

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Abdurrahman Akdere, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Talihsiz adamı bulmak için ekipler seferber oldu.

Ekipler seferber oldu! 89 yaşındaki alzheimer hastası adamdan üç gündür haber alınamıyor

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Abdurrahman Akdere'yi arama çalışmaları sürüyor. Talihsiz yaşlı adamdan üç gündür haber alınamadığı öğrenildi.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ EVDEN AYRILDI

Abdurrahman Akdere Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Yenidemir Mahallesi'nde evinden ayrıldı. Bayram nedeniyle hava almak ve insanlarla bayramlaşmak için evden ayrıldığı öğrenilen yaşlı adam, bir daha geri dönmedi. Akdere'nin uzun süre eve dönmemesi üzerine yakınları panikleyerek, jandarmaya haber verdi.

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Olay yerine gelen ekipler gerekli bilgileri topladıktan sonra, yaşlı adama ulaşmak için harekete geçti. Her yerde izi sürülen Akdere'den üç gündür haber alınamıyor. 

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Ekipler, Alzheimer hastası olan Abdurrahman Akdere'yi bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara köylülerde destek veriyor. Şu ana kadar Akdere'nin izine rastlanmadı. Görgü tanığı olduğu ifade edilen bir vatandaşın ekiplere, "Ben o adamı yolda otostop çekerken gördüm" şeklinde bilgi verdiği belirtildi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

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